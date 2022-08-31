Россияне этим летом путешествовали на автомобилях

31 авг. 8:36

Самым популярным видом транспорта этим летом у российских туристов стал автомобиль.

"Автомобиль стал самым популярным видом транспорта у россиян, отправляющихся в отпуск в этом году: так до мест отдыха добирались 23% соотечественников", – пишет РИА Новости со ссылкой на совместное с командой VK исследование "Росгосстраха" и сервиса "Ситидрайв".

Вторым по популярности транспортом летом стали поезда - 17%, замыкают тройку самолеты - 13%.

При этом выяснилось, что многие (27%) россиян не готовы уезжать далеко от дома.

Ежегодно ездят в отпуск на личном авто 15% опрошенных, 26% путешествуют так периодически, 18% россиян признались, что хотели бы начать путешествовать на автомобиле.