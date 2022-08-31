ВОЗ: новая вспышка коронавируса случится осенью

31 авг. 8:25

Новая волна пандемии коронавируса в Европе ожидается осенью, сообщил на пресс-конференции 31 августа глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"По прогнозам, через несколько недель в Европейском регионе будет зарегистрировано 250 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 с момента начала пандемии два с половиной года назад", - отметил Клюге.

Коронавирус не побежден, он по-прежнему вызывает слишком много предотвратимых смертей, констатировал он. Только за последнюю неделю в Европе от коронавируса умерли около 3 тыс человек, почти треть от общего числа зарегистрированных в мире смертей.

"С приближением осени и зимы мы ожидаем всплеск заболеваемости - с повторной вспышкой сезонного гриппа в Европе или без нее", - добавил представитель ВОЗ.