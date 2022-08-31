Кыргызстан празднует Независимость

31 авг. 8:12

Сегодня, 31 августа, в Кыргызстане отмечается 31-й День независимости республики.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем независимости.

В пресс-службе посольства РФ в Бишкеке уточнили, что в послании российского лидера отмечается, что "отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, в том числе в рамках многосторонних форматов".

"Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-киргизских связей – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", – говорится в поздравлении Путина.

Также поздравления по случаю Дня независимости республики Киргизии направили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров.

Сегодня в четырех районах Бишкека пройдут различные праздничные мероприятия, вечером на площади Ала-Тоо будет дан концерт.

Садыр Жапаров в этот день находится на джайлоо Чункурчак в Чуйской области, оттуда он поздравит граждан с Днем независимости.

В 1991 году Кыргызская Республика одной из первых из союзных республик приняла постановление о "Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан".

Принятие Декларации открыло новый этап в новейшей истории Кыргызской Республики.