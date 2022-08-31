Россию и Китай ждет новая масштабная глава отношений

31 авг. 7:33

Перспективы развития отношений России и Китая оценил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Он напомним, что в постсоветское время партнерство России с Китаем выстраивалось методом проб и ошибок, не все проекты удавались, так как "Китай очень быстро рос и не весь бизнес обладал опытом международных инвестиций".

"Я вижу впереди главу, безусловно, более масштабную, чем прошлая. <…> Сейчас мы видим, что степень зрелости и готовности к взаимодействию существенно выросла", - заявил Чекунков.

По словам министра, нужно понимать, что Китай "считает себя срединным государством, и он вращается вокруг своей оси". "Но он наш естественный сосед. У нас 4200 км границы между Дальним Востоком и Китаем, высокая экономическая связанность", - сообщил он.