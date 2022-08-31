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Туристы меняют Красную Поляну на Архыз

Туристы меняют Красную Поляну на Архыз

Предстоящей зимой горнолыжный курорт Архыз станет главным конкурентом сочинской Красной Поляне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

По его мнению, среди преимуществ курорта в Карачаево-Черкесии качественная инфраструктура и хороший сервис. "В Архызе лучше, чем в Приэльбрусье или на Домбае, трассы, размещение", – заметил он.

Красная Поляна же может оказаться недоступной для многих россиян, цены на путевки вырастут в связи с недоступностью европейских курортов.

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