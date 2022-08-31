Минздрав: оснований для возвращения удаленки в России сегодня нет

31 авг. 7:08

В России нет оснований для введения дистанционного режима работы и обучения из-за эпидситуации, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в России растет с июля, но неравномерно - в разных регионах количество выявляемых случаев значительно отличается. "В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение", - заявил Чуланов.

Обязательное ношение масок сохраняется в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов. Рекомендательное ношение масок в общественных местах сегодня касается лиц пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, также масочный режим вернули некоторые регионы.

Осенью в стране будет необходимо вернуть дистанционный режим работы и обучения, а также ввести обязательный масочный режим, высказал ранее мнение глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Бутенко.