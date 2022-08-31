Снег на 1 сентября может выпасть в нескольких регионах европейской части России

31 авг. 6:36

В европейской части России осень может начаться со снега, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Сентябрь в центральных регионах России начнется с октябрьской погоды: ночью 1 сентября - плюс 5-10, под утро 2 сентября - 2-7 градуса, ночью 3 сентября - всего плюс 1-6. "То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени", - пояснил синоптик.

Резкое похолодание будет связано с северными ветрами, "они будут подгонять нам новые порции дождевых туч и полярного воздуха".

Мокрый снег не исключен 1 сентября в Ленинградской, Архангельской, Вологодской областях.

"Первого сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября", - рассказал Тишковец.