"Северный поток" замер на трое суток

31 авг. 6:13

Сегодня транспорт газа по "Северному потоку" полностью остановился до 3 сентября.

Остановка связана с "профилактическими работами на ГПУ N24 на КС "Портовая", сообщается в данных газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport. Она продлится с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября.

"В соответствии с технической документацией компании Siemens, каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата", пояснили ранее в "Газпроме".

В ближайшие дни техобслуживание пройдет единственный на сегодня рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60. После этого транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб м в сутки.