Вашингтон ждет от Тегерана ответа по договоренности о восстановлении СВПД

31 авг. 3:30

У США и Ирана пока нет полного взаимопонимания по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил на брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы [пока] не достигли понимания. Ситуация остается такой же, как я говорил вчера: мы получили через ЕС комментарии Ирана относительно предложенного ЕС окончательного текста. И мы ответили ЕС 24 августа", - цитирует его ТАСС.

Пател подчеркнул, что теперь необходимо ответить Исламской Республике.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.