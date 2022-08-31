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Азербайджанский "Кяпаз" определился с главным тренером

Азербайджанский &quot;Кяпаз&quot; определился с главным тренером

Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз" станет Шахин Диниев.

Наставник возглавит команду после матча 5-го тура чемпионата Азербайджана против агдамского "Карабаха", который состоится 1 сентября, передает Azerisport.com.

В тренерский штаб Диниева войдет нынешний исполняющий обязанности главного тренера Халиг Марданов.

Напомним, Диниев возглавлял "Кяпаз" в 2015-2017 годах. После 4 туров клуб из Гянджи занимает в турнирной таблице чемпионата Азербайджана последнее место с нулем набранных очков.

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