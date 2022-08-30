Северная Осетия вошла в топ-5 регионов России по организации школьного питания

30 авг. 23:50

Северная Осетия занимает четвертое место в России по организации горячего питания в школах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим агентством Russian Field и Институтом отраслевого питания.

Опрос проводился среди родителей учеников 3-5 классов.

В ходе исследования специалисты проанализировали такие показатели, как график питания, размер порций, температура еды, разнообразие, полезность и вкусовые качества блюд. Аналитики отметили, что Северная Осетия уступает нескольким регионам в организации подачи еды, но при этом входит в топ-3 по полезности и вкусовым качествам блюд.