Корейские поп-артисты покорят узбекского зрителя

30 авг. 23:55

Ташкент примет всемирный фестиваль корейской культуры MOKKOJI KOREA, он будет посвящен 30-летию установления дипотношений между Узбекистаном и Южной Кореей.

Фестиваль пройдет с 24 по 25 февраля 2023 года, его организаторами выступят министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи и Корейский фонд международного культурного обмена.



"В этом году странами оффлайн-активностей выбраны Узбекистан и Малайзия. Остальной мир будет следить за фестивалем в онлайн-режиме. Билеты на концерт популярных K-pop артистов нельзя купить - только выиграть", - передают слова организаторов "Sputnik Узбекистан".

Отмечается, что участниками концерта станут певец, рэпер, актер и танцор Кай из группы EXO, певица Ailee, бойзбэнд F.able. Билеты на фестиваль можно выиграть на сайте MOKKOJI KOREA.



Кроме того, жители и гости Ташкента смогут посетить выставку корейских дорам и примерить костюмы из известных сериалов. Также запланирована дегустация корейской кухни.

Место проведения фестиваля - картинг-клуб Axelon Karting Club в парке Анхор Локомотив.