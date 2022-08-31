Турчанка покорила 81 вершину в 81 провинции

Альпинистка Мелек Кыйи Айдын поднялась на гору Улгар высотой 2918 метров, реализовав свой пятилетний план по восхождению на самые высокие точки во всех провинциях Турции.

Как отмечает турецкая "Сабах", поднявшись на самую высокую точку Ардахана на северо-востоке Турции, Айдын успешно завершила последнюю главу своего проекта "81 вершина в 81 провинции". Айдын родом из Бурсы на западе Турции, где она и начала свою альпинистскую карьеру десять лет назад. Во время своих восхождений Айдын делала заметки и снимал видео.

Для восхождения на 81-ю вершину потребовалось много усилий, и Айдын говорит, что не смогла бы этого сделать без поддержки своей семьи: "Я получила большую поддержку от мужа. На самом деле, я приняла вызов после того, как он мне это предложил. Он хотел, чтобы я продолжила заниматься этим видом спорта и претендовала на титул "Анатолийского леопарда". Он поддерживал меня во всем. Я поднялась на самую высокую вершину в каждой провинции, за исключением нескольких, которые закрыты из-за угрозы терроризма. В этих случаях я поднималась на самую высокую гору, открытую для альпинистов".

Айдын пришлось сделать перерыв в проекте во время пандемии COVID-19, но она возобновила восхождения, когда ситуация нормализовалась. "Я начала свой проект "81 вершина в 81 провинции" с восхождения на гору Кёсе в районе Элешкирт провинции Агры и закончил на горе Улгар в Ардахане. Этим проектом я хотела подать пример и призвать молодое поколение бросать себе подобные вызовы", - говорит альпинистка.