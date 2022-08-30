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Минэкономразвития представило сценарии развития экономики России до 2030 года

Минэкономразвития представило сценарии развития экономики России до 2030 года

Министерство экономического развития России совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии развития российской экономики до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
 
Разработанные сценарии были представлены 30 августа главой МЭР Максимом Решетниковым на сводной стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций.

"Целевым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост - приоритет, обозначенный президентом РФ", - сказано в заявлении.

Как отмечается, обеспечить рост станет планируется в первую очередь за счет внутреннего спроса - инвестиционного и потребительского. А выйти на необходимые темпы роста позволит реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.

Первым вопросом, который предстоит решить, является перестроение направлений импорта и экспорта, что прописано в транспортно-экономическом балансе до 2030 года Эти изменения потребуют развития транспортно-логистической инфраструктуры с учетом новых потребностей. Второе направление - поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях. Третье - обеспечение технологической самостоятельности. Отдельный приоритет - цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и ПО.

Помимо этого, правительство намерено развивать финансовую систему страны, а также оказывать поддержку частной инвестиционной активности, передает РИА Новости.

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