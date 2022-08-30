Жители Узбекистана больше не смогут держать дома диких животных

30 авг. 22:57

Держать дома диких и ядовитых животных запретят в Узбекистане, причем не только физическим, но и юридическим лицам. Соответствующие изменения в закон "Об охране и использовании животного мира" обсуждаются в нижней палате парламента.

Депутаты обеспокоены тем, что в последние годы в стране все чаще фиксируются случаи выгула хищных и ядовитых диких животных в публичных местах, на свадьбах, праздниках, юбилеях и прочих семейных мероприятиях. Такая практика угрожает жизни и здоровью окружающих и вызывает неприятные ситуации, передает Podrobno.uz.

Для содержания таких животных понадобится свидетельство Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Список запрещенных зверей будет утверждать Кабмин.