Как принимали в ведущие российские вузы

Об особенностях прошедшей приемной кампании, проходных баллах, наиболее востребованных факультетах и направлениях подготовки рассказывают ректоры ведущих вузов.

МГУ им. Ломоносова

Как заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, в этом году приемная кампания была отмечена тем, что правительство потребовало максимально использовать не апробированный до конца "суперсервис" "Поступление в вуз онлайн" через портал госуслуг. МГУ в некоторых вопросах было трудно приспособиться, но было задействовано все три варианта подачи документов: "суперсервис", система МГУ через web-анкету msu.ru, а также личная подача или по почте.

В результате МГУ зарегистрировал рекордную 41 тысячу заявлений. Это означает, что молодые люди в этом году более активно стремятся после школы поступать в университеты. В 2020 году в МГУ было подано 34 тысячи заявлений, а в 2022-ом уже 41 тысяча. Конкурс в этом году был почти 10,5 человек на место. Этот тоже рекорд.

МГИМО

По данным ректора МГИМО Анатолия Торкунова, основной прием был завершен 5 августа, причем прошел он достаточно организовано. Тем не менее работа через государственный сервис иногда создавала проблемы, поскольку перенос данных оттуда в систему МГИМО шел с задержкой. Это вызывало непонимание у абитуриентов, поскольку они появлялись в списках несколько позже, чем рассчитывали. Но айтишникам удалось справиться с этой проблемой, и соответствующие выводы будут сделаны на будущий год. В Министерстве образования и в Минцифре знают о проблемах и работают над тем, чтобы довести до высокой кондиции систему. Тем более, что в интересах абитуриентов получить возможность через "суперсервис" подавать документы, следить за тем, как продвигается конкурс.

Конкурс же в этом году в МГИМО был на уровне предыдущих лет, даже чуть выше. 24 человека претендовало на каждое бюджетное место, 16 человек – на каждое место по договору.

НИУ ВШЭ

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов рассказал, что вуз сразу формирует список абитуриентов, которым гарантировано зачисление на бесплатное место при условии своевременного предоставления необходимых документов. Это в ВШЭ называется "зеленая" волна. Если абитуриент не проходит на бюджетное место, он попадает на место за счет Высшей школы экономики. В четырех кампусах набор проводился на 92 образовательные программы бакалавриата/специалитетаи на 175 программ магистратуры. Среди программ "выстрелили" "Когнитивная нейробиология" и "Цифровой юрист". Также впервые шел набор на специальность "актер". Была открыта первая межкампусная программа, когда одновременно набирали студентов в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Пермь на "международный бакалавриат по бизнесу и экономике". ВШЭ выделяла и свои бюджетные места: на "Когнитивную нейробиологию" - 15 мест, на "Медиакоммуникации" в Санкт-Петербурге - 20 мест. Проходной балл в ВШЭ очень высокий – около 95.

Что касается "суперсервиса", то Анисимов высказался образно: "Когда появились автомобили, люди жаловались, что они пугают лошадей. Мы можем так относиться и к "суперсервису". Но это будущее, нужно учиться этому будущему. Я вижу, что года через два сервис станет эффективно показывать любому абитуриенту его место в конкурсной ситуации. Года через два – это будет эффективный механизм, которым будут пользоваться абитуриенты всей страны и университеты всей страны".

МГТУ им. Баумана

Ректор МГТУ Михаил Гордин заметил, что на первый курс в вуз было принято 4741 человек, а в магистратуру – 1319. В этом году на 6% увеличился бюджетный прием. 400 человек смогли поступить на бюджетные места дополнительно, по сравнению с прошлым годом. Это увеличение связано с инноватикой, прикладной математикой и IT.

Увеличение бюджетных мест на этих направлениях идет из года в год. В этом году МГТУ принял порядка 250 человек без вступительных испытаний – победителей олимпиад. Это на 20% больше, чем в прошлом году, но при этом было сокращено количество олимпиад, которые применимы для поступления без вступительных испытаний - с 89 в прошлом году до 35.