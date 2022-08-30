Эрдоган: Турцию не волнует, что США не продают ей F-35

30 авг. 22:48

Турцию не волнует отказ США продавать истребители F-35. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем. Мы способны производить любой продукт, в котором нам отказано", - цитирует турецкого лидера Haberler.

Напомним, ранее США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за того, что Анкара приобрела российские зенитно ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Впоследствии Турция изъявила желание купить у США истребители F-16.