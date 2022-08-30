Названы сроки отмены моратория на строительство многоэтажек в Сочи

30 авг. 21:57

Отменить мораторий на строительство многоэтажных домов в Сочи могут в следующем году, рассказал мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

По его словам, это произойдет после принятия генплана курорта в ноябре 2023 года.

Градоначальник напомнил, что выдача разрешений на строительство домов без комплексной инфраструктуры и нежилых объектов площадью свыше 1 тыс кв м приостановлена на время разработки нового генплана, он создается с 2021 года.

"Новый генплан должен формироваться только с учетом мнения населения, в тесном диалоге с жителями. В нем будут учтены все потребности и перспективы города, будет строго обозначен баланс между интересами горожан и туристов", - цитирует Копайгородского ТАСС.