Россия и Китай станут участниками масштабных военных учений

30 авг. 22:02

Масштабные военные учения "Восток-2022", участниками которых станут Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай, носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин

"Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе в Москве.

Стратегические учения "Восток-2022" стартуют 1 и продлятся до 7 сентября.