В Москве пройдет выставка дагестанских художников-самоучек

30 авг. 21:24

В Картинной галерее Ильи Глазунова в Москве 5 сентября начнет работать выставка дагестанских самодеятельных художников "Самородки Дагестана". На экспозиции будет представлено около 40 живописных и графических работ.

"Авторы работ – представители разных профессий: врачи, строители, бухгалтеры, фотографы и т. д. Изобразительное искусство для них является выражением своих творческих способностей. В экспозиции будут представлены работы художников в разных жанрах и техниках живописи, графики. Это красочные пейзажи, яркие натюрморты, увлекательные бытовые сюжеты, портреты жителей страны гор и многое другое", - говорится в релизе Республиканского дома народного творчества Дагестана.

Сообщается, что на выставке будет представлено около 40 картин. В числе авторов работ — Анвар Саидов, Владимир Громов, Элита Рустамова, Светлана Алибекова, Ирина Полевая, Аминат Курбанова, Рашид Саадулаев, Шапи Рабаданов, Асият Идрисова, Патимат Омарова, Экпер Магамедкеримов, Хаджимурад Магомедов.