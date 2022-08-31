Тегеран отменяет запрет на импорт автомобилей

Впервые за четыре года автомобили иностранного производства будут импортированы в Иран. На прошлой неделе кабинет президента Эбрахима Раиси утвердил подзаконный акт об импорте дорожных транспортных средств иностранного производства.

Как отмечает Аль-Джазира, в июле 2018 года предшественник Раиси, президент Хасан Рухани, официально запретил ввоз в формате "готового автомобиля" (CBU), разрешив только ввоз по частям, а не в собранном виде. Это решение было реакцией на односторонний выход США из ядерной сделки 2015 года, за которым последовали волны санкций, которые также спровоцировали валютный кризис. Поскольку основные западные партнеры ушли с иранского рынка, этот шаг также оставил открытой дверь для импорта китайских автомобилей в мелкоузловой сборке, которые с тех пор наводнили рынок. Но большая доля рынка по-прежнему остается под контролем небольшой горстки местных автопроизводителей; главная из них - государственная компания Iran Khodro, производившая автомобили низкого качества, которые также становятся все более недоступными из-за валютного кризиса и инфляции.

Эксперты обвиняют некоторые из местных автомобилей в чрезвычайно высоком уровне дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в стране. Старые модели, такие как выведенная из эксплуатации Pride автопроизводителя SAIPA, стали печально известными как "колесницы смерти" из-за аварий. Многие из китайских автомобилей, импортируемых в мелкоузловой сборке, также недоступны для среднего иранца, поскольку попадают в руки потребителей по ценам, часто более чем в два раза превышающим фактические цены - из-за высоких тарифов на импорт. Он вводятся, по-видимому, для защиты и стимулирования местного производства.

Нет "люксового" импорта

В таких условиях некоторые надеялись, что подзаконный акт о новом импорте станет сигналом об изменении политики, открыв рынок для большого количества автомобилей более высокого качества. Но поскольку санкции Вашингтона всё еще сжимают потоки доходов Ирана в иностранной валюте, а доступность остается серьезной проблемой, правительство разработало правила, которые направлены на недопущение импорта "предметов роскоши".

Например, в утвержденном кабинетом министров постановлении говорится, что только миллиард евро будет выделен на импорт через Центральный банк Ирана. Что касается стоимости всех импортируемых автомобилей, то она должна быть ограничена 20 тыс. евро, а автомобилям стоимостью менее 10 тыс. евро будет отдан приоритет в пользу среднего потребителя. Это автоматически исключает многие популярные модели ведущих мировых брендов. В Иран будет импортировано не более 100 тыс. автомобилей.

По данным правительства, только гибридные или полностью электрические автомобили могут быть импортированы в специальные торговые или промышленные зоны, при этом импортерам поручено инвестировать и устанавливать зарядные станции. В постановлении правительства также говорится, что стимулы для включения импорта технологий и деталей для улучшения их собственной практики будут введены для местных производителей.

Фактор ядерной сделки

Ожидается, что первые автомобили прибудут в Иран в течение нескольких месяцев, до марта 2023 года, когда закончится текущий иранский календарный год. Правительственные чиновники заявили, что с западными компаниями, а также с компаниями в Китае и Индии были проведены переговоры. Постановление правительства также оставляет двери открытыми для иностранных инвестиций, говоря, что седаны могут быть импортированы за счет иностранных инвестиций, но только если они будут использоваться в общественном транспорте. Но инвесторы вряд ли выстроятся в очередь, чтобы открыть магазины на иранском рынке, поскольку они будут подвержены вторичным санкциям США.

С апреля 2021 года Иран и США вели косвенные переговоры о восстановлении ядерной сделки 2015 года. Если они достигнут соглашения, большинство антииранских санкций будут сняты в обмен на восстановление ограничений на развитие ядерной программы страны. Правда, иранские официальные лица в последние несколько лет предупреждали, что бывшим партнерам, отказавшимся от своих обязательств на иранском рынке из-за санкций США, будет нелегко вернуться. Настроения только усиливаются растущим вниманием к доктрине "экономики сопротивления", установленной верховным лидером Али Хаменеи, в которой делается акцент на местное производство и опору на собственные силы.

"Не для частного сектора"

По словам Али Хосравани, которому принадлежит одна из крупнейших в стране компаний по продаже и обслуживанию автомобилей, хотя открытие импорта является положительным моментом, условия правительства для импорта новых автомобилей слишком строгие и узкие. "Это лучше, чем ничего, но из-за этого упускаются несколько важных возможностей для рынка", - сказал Хосравани, объясняя, что этот шаг может оказать положительное психологическое воздействие на обычных потребителей, которые не обязательно хотят покупать, но будут приветствовать возвращение на рынок новых моделей.

Импорт, по его словам, мог дать шанс улучшить рынок автомобилей среднего класса, но низкие ценовые ограничения и другие ограничения, установленные в постановлении правительства, "вбили последний гвоздь в этот гроб". "Этот устав был написан не для частного сектора, он был написан так, чтобы некоторые из тех же компаний, которые ранее имели контракты с иностранными брендами и импортными автомобилями, смогли сделать это снова", - сказал Хосравани, указав на еще одно условие правительства, которое обязывает импортеров получать лицензии на прямой импорт от иностранных производителей.

Правительство еще не уточнило тарифы на импорт или таможенные пошлины. Они, как ожидается, будут определены после ввоза автомобилей. Хосравани сказал, что более доступные цены на иранском автомобильном рынке во многом будут зависеть от того, будет ли восстановлена ядерная сделка, что окажет большое влияние на курсы валют и разнообразие на рынке. "Я бы открыл импорт для всех, чтобы все физические и юридические лица могли импортировать автомобили", - сказал он.

Хосравани предложил первоначальный уровень тарифов на уровне 50%, который будет снижен для импорта мелкоузловой и крупноузловой сборки, и отойти от государственной валюты, вместо этого стимулируя обычных потребителей инвестировать, а также продавать неиспользуемые автомобили, приобретенные в качестве средств сбережения. "Говоря об импорте автомобилей, некоторые связывают его с такими проблемами, как классовые различия и неравенство, говоря, что автомобили являются заботой только богатых. Но это неправда, автомобили беспокоят всех, и если цены упадут, выиграют все", - сказал Хосравани.