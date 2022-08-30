Москва встретит День города в цветах

30 авг. 23:05

Клумбы Москвы ко Дню города украсят новые цветы, дополнительно будут высажены цветы в центре столицы.

"В преддверии дня рождения столицы наши специалисты дополнят клумбы в центральных районах и вдоль основных магистралей однолетними и многолетними цветами. Еще пышнее и красочнее станут цветники у Большого театра, в парке Победы на Поклонной горе, Пушкинском сквере, на Манежной площади, ВДНХ, Новом Арбате и вдоль проспекта Мира, Рублевского шоссе, Кутузовского и

Волгоградского проспектов, Каширского шоссе", - сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В этом году Москва отмечает 875-й день рождения, праздник состоится в выходные 10 и 11 сентября.