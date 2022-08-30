ВМС США не дали судну КСИР захватить корабль в Персидском заливе

30 авг. 20:58

Военно-морские силы (ВМС) США помешали судну Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватить американский безэкипажный надводный аппарат в Персидском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе 5-го флота ВМС США.

Инцидент случился 29 августа примерно в 23:00 по местному времени.

ВМС США зафиксировали, что судно КСИР буксирует американский аппарат Saildrone Explorer, пытаясь захватить его. На место были направлены патрульный корабль и вертолет. В результате ответных действий судно КСИР отсоединило буксировочные тросы от надводного аппарата и покинуло район примерно через четыре часа, передает ТАСС.