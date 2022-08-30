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Глава Минобороны Азербайджана стал участником церемонии выпуска турецкой военной академии

Глава Минобороны Азербайджана стал участником церемонии выпуска турецкой военной академии

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов стал гостем церемонии выпуска Военной академии Сухопутных войск Турции.  В настоящее время Гасанов находится в Турции с рабочим визитом.

Ранее сообщалось о состоявшихся переговорах главы азербайджанского военного ведомства и его турецкого коллеги Хулуси Акара, в ходе которой стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества в области обороны, безопасности и военной подготовки, а также оборонной промышленности.

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