Второе арендованное ООН судно с зерном покинуло порт Украины

30 авг. 20:49

Во вторник, 30 августа, украинский порт Южный покинуло второе судно с зерном, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что на борту судна находится пшеница, оно направляется в Турцию. "Сегодня еще одно судно, зафрахтованное ВПП, вышло из черноморского порта с грузом пшеницы", - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.