Еврокомиссия предложит реформу рынка электричества в ЕС

30 авг. 20:38

В ближайшее время Еврокомиссия предложит реформу рынка электричества в странах Европейского союза. Об этом в очередной раз заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции форума стран Балтийского моря по вопросам энергобезопасности в Копенгагене.

Она подчеркнула, что сегодня цена на электроэнергию в отдельных странах, в частности в Прибалтике, с начала 2022 года выросла почти в 10 раз. По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз должен отвязать цены на электричество от цен на газ.

Урсула фон дер Ляйен также прокомментировала намерение не входящей в Европейский союз Норвегии ограничить экспорт электроэнергии в Евросоюз. Ответом ЕС является "солидарность и единый рынок", отметила она. "Нас 27 стран и мы всегда сможем компенсировать нехватку энергии", - цитирует ТАСС главу ЕК.