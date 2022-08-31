В сентябре в Ростове-на-Дону заработает детская железная дорога

31 авг. 1:45

Уже в сентябре в Ростове-на-Дону завершится первый этап модернизации детской железной дороги, - сообщил в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы договорились с Северо-Кавказской железной дорогой (СКЖД), что 13 сентября, в день рождения Ростовской области, 85 лет нашей области в этом году, откроем долгожданную детскую железную дорогу, которая достаточно долгое время находилась в состоянии ремонта", - рассказал Голубев, передает "Интерфакс".

Долгожданное завершение первого этапа модернизации детской железной дороги позволит начать ее работу. В дальнейшем планируется модернизация депо, а также станции им.Вити Черевичкина, в полном объеме работы завершатся в 2023 году.