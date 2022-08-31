Алматы примет кинофестиваль короткометражек

31 авг. 0:05

Алматы 7-11 сентября примет международный кинофестиваль короткометражных фильмов VII BAIQONYR, сообщает пресс-служба государственного центра поддержки национального кино.

Столь крупные мероприятия после пандемии в стране еще не проводились – в программу кинофестиваля войдут три конкурса, национальный и международный (игровые и документальные короткометражные фильмы), а также анимационный.

Фестиваль откроет премьера фильма "Дос-Мукасан" (режиссер Айдын Сахаман) об истории создания легендарного музыкального ансамбля, а на закрытии планируется показ фильма "Последний сеанс" Дарежана Омирбаева, мировая премьера которого состоялась на 75-м фестивале в швейцарском Локарно.

"Программная служба в составе киноведов Ержана Жумабекова, Енлик Егеубаевой, Акерке Камашбек, режиссера Райымбека Альжанова и аниматора Ивана Ардашова отобрали для фестиваля 48 кинопроектов из 306 заявленных", - сообщил президент кинофестиваля Ануар Кенжебаев, передает Sputnik Казахстан. Организатором фестиваля традиционно выступает ведущий кинопортал страны "Бродвей", а его основной площадкой определен киноцентр "Арман".