На Ставрополье откроются две крупные школы

30 авг. 20:27

В ставропольском Михайловске 1 сентября откроется новая школа, в которой смогут обучаться порядка тысячи детей, также до конца года еще одна крупная школа откроется в краевой столице Ставрополе, информирует пресс-служба губернатора края.

"В День знаний будет открыта новая школа в Михайловске на 1 002 места. До конца года должна быть достроена еще одна школа на 1 550 учеников в Ставрополе, в 2023 году – четыре школы в целом на 3 688 мест", - указано в сообщении.

В настоящее время в регионе завершена подготовка к новому учебному году. Комиссии проверили более 1700 образовательных учреждений, в числе которых 629 школ.