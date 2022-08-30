Правительство представит Путину предложения о развитии России

30 авг. 20:17

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в сентябре доложит президенту России Владимиру Путину предложения о дальнейшем социальном и экономическом развитии страны

По словам премьера, с учетом рисков и внешнего давления, с которыми столкнулась страна, необходимо сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития РФ как в краткосрочной перспективе. Это должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год.

Также главе российского государства будут предложены предложения и на более длительный период, когда будут реализовываться государственные программы и национальные проекты.

"В сентябре об итогах этой работы кабмин доложит президенту, а затем с учетом его поручений внесет в проект федерального бюджета на ближайшие три года в Госдуму", - сказал Мишустин на сводной стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций.