МИД Турции рекомендовал своим гражданам не ездить в Багдад

30 авг. 19:59

Министерство иностранных дел Турции обратилось к своим гражданам с призывом не посещать Багдад из-за ухудшения ситуации в столице Ирака.

"Нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в упомянутый город без крайней необходимости", - сказано в заявлении турецкого МИД.

Во внешнеполитическом ведомства также отметили, что гражданам, находящимся в Ираке, следует воздержаться от посещения мест, где проходят массовые акции протеста.

Помимо этого, МИД посоветовал им сохранять бдительность и внимательно следить за новостями.

Напомним, 29 августа шиитский богослов Муктада ас-Садр объявил об уходе из политики, после чего сотни его сторонников ворвались в правительственные здания. Вечером того же дня иракские военные объявили комендантский час на всей территории страны. В настоящее время в Багдаде и других провинциях Ирака продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов