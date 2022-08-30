РФ готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана

30 авг. 19:35

Российская сторона готова продолжить оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Российская делегация выразила готовность и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте министерства.