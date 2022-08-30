Как возвращение Ирана на нефтяной рынок скажется на ценах

Переговоры Ирана и США по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, находятся на завершающей стадии. Возобновление сделки позволит Ирану возобновить экспорт нефти на мировой рынок. Одни эксперты говорят, что это приведет к снижению цен на нефть, чего пытается избежать Саудовская Аравия. Другие убеждены, что возвращение на рынок нефти Ирана совершенно не означает автоматическое снижение цен, пишет Oil Price.

Недавно министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз бен Салман намекнул, что ОПЕК+ может принять решение о сокращении добычи в ответ на "замкнутый круг очень низкой ликвидности и высокой волатильности" на нефтяных рынках. В свете этого заявления стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила $100 за баррель после того, как цена на эталонную марку упала ниже этого порога на фоне возросших рисков рецессии. Именно ожидания рецессии привели к разрыву между бумажным и физическим рынками, на что саудовский принц обратил внимание на прошлой неделе, когда в интервью агентству Bloomberg отметил, что трейдеры игнорируют напряженность на физическом рынке нефти.

Однако некоторые аналитики предположили, что саудовцы нервничают по поводу потенциального восстановления иранской ядерной сделки, в результате чего их региональный соперник легально присоединится к мировому рынку нефти. На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на нескольких аналитиков сообщила, что намек бен Салмана о сокращении добычи был, среди прочего, направлен Белому дому как предупреждение о том, что произойдет, если Соединенные Штаты в конечном итоге заключат с Ираном сделку.

"В этом году Саудовская Аравия и другие региональные игроки были вполне уверены, что в ближайшем будущем договоренность с Ираном достигнута не будет, - говорит Хелима Крофт из RBC Capital Markets. - Теперь, когда переговоры возобновились, они сосредоточатся как на нефтяном рынке, так и на более широких последствиях этого соглашения".

В контексте влияния соглашения на сферу безопасности стоит отметить, что в отношениях между Ираном и союзниками Саудовской Аравии наблюдается потепление. Недавно Тегеран объявил о восстановлении дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами - ближайшим союзником Саудовской Аравии на Ближнем Востоке - и Кувейтом. Следующая на повестке - сама Саудовская Аравия, и в Иране по этому поводу настроены оптимистично.

Другими словами, Саудовская Аравия и Иран предпринимают шаги по восстановлению дипломатических отношений. В 2016 году после казни саудовского шиитского священнослужителя в королевстве отношения между странами были разорваны. Благополучный исход может иметь огромные последствия для сферы безопасности на Ближнем Востоке, а также консолидировать ОПЕК. Такая консолидация может минимизировать влияние новой ядерной сделки с Ираном на нефтяные цены.

ОПЕК+ продемонстрировала свою способность контролировать поставки сырой нефти, когда это необходимо.

Предупреждения аналитиков о том, что в результате возобновления ядерной сделки цена на нефть может упасть ниже $70, даже ближе к $60 за баррель, имеют веские основания, но есть одна деталь: цены не будут оставаться низкими долго, если только ОПЕК+ не захочет, чтобы они оставались низкими.

Пару месяцев назад на первый план вышли резервные мощности ОПЕК+, поскольку в то время рынок беспокоился о надежности поставок в условиях сильного спроса и ограничений добычи. Саудовская Аравия признала, что не может долго поддерживать высокий уровень добычи нефти. В результате появились новые опасения по поводу безопасности поставок. Затем рынки захлестнул страх рецессии.

Рецессия действительно вредит спросу на нефть, хотя в некоторых частях мира, таких как Европа, она может фактически способствовать росту спроса: в Германии, например, цены на газ настолько высоки, что коммунальные предприятия переключаются с газа на нефть.

Тем не менее ОПЕК+ продемонстрировала гибкость не только в отношении контроля над производством, но и в отношении цен. Менее двух лет назад официальные представители ОПЕК дали понять, что цена на нефть марки Brent в диапазоне $60-$70 за баррель была для картеля выгодной. Теперь некоторые эксперты утверждают, что ОПЕК хочет установить нижний предел цены на нефть в $100. Возвращение иранской нефти на международный нефтяной рынок поставит под угрозу этот нижний предел, по крайней мере, на какое-то время.

Но если возвращение Ирана совпадет с нормализацией отношений с Эр-Риядом, можно предположить, что эти две страны будут координировать свои действия по добыче нефти друг с другом и с Россией. То, экспортирует ли Иран нефть на законных основаниях или обходит санкции США, не так уж важно для нефтяных цен в долгосрочной перспективе.

В случае возобновления сделки Иран будет стремиться нарастить экспорт. В то же время Тегеран и Эр-Рияд готовы сократить собственное производство, чтобы поддерживать цены на комфортном уровне. Иран, кстати, тоже не возражал бы против повышения цен после многих лет санкций, которые наверняка ударили по его казне. Это действительно было бы беспроигрышным вариантом.