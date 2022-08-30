В Азербайджане состоится Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли

30 авг. 19:07

С 18 по 26 сентября в Азербайджане пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, информирует Министерство культуры республики.

В концепцию фестиваля включены: основная программа, программа "Üzeyir ənənəsinin sönməyən ulduzları", посвященная музыкальным деятелям, у которых в этом году юбилей, а также молодежное направление "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları".

Участниками фестиваля станут солисты, дирижеры, музыкальные коллективы из США, Норвегии, Франции, Австрии, Германии, Турции, Греции, Казахстана, Болгарии, Венгрии, России, Японии, Южной Кореи и Грузии.