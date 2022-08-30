Еврокомиссия выделила более 5,5 млрд евро на развитие ветряной энергетики в Евросоюзе

30 авг. 18:52

Еврокомиссия (ЕК) направила 5,6 млрд евро на развитие морских парков ветряков. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции форума стран Балтийского моря по вопросам энергобезопасности в Копенгагене.

"Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро из фонда "ЕС нового поколения" для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии", - цитирует ее ТАСС.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, планируется также радикально сократить сроки выдачи разрешений на строительство парков ветряков, которые не должны занимать более одного года.

Она повторила свое обещание, что Еврокомиссия предложит в ближайшее время реформу рынка электричества в странах Евросоюза, поскольку цена на электроэнергию в отдельных государствах, в частности в Прибалтике, уже выросла с начала года почти в 10 раз. По ее словам, ЕС должен отвязать цены на электричество от цен на газ.