ОПЕК+ не спешит сокращать нефтедобычу

30 авг. 18:47

Страны ОПЕК+ пока не обсуждают возможность сокращения добычи нефти. Об этом заявил источник в одной из делегаций.

"Этот вопрос не обсуждается. Сейчас еще слишком рано говорить о сокращении", - цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что ОПЕК+ может сократить добычу, если Иран начнет восстановит производство и экспорт нефти.

Напомним, в начале августа страны ОПЕК+ решили увеличить объемы добычи нефти в сентябре на 100 тыс баррелей в сутки. При этом Россия и Саудовская Аравия смогут поднять нефтедобычу на 26 тыс баррелей в сутки каждая, до 11,03 млн баррелей в сутки.