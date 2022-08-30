Жителей Москвы предупредили и грозе и дожде

30 авг. 18:38

В Москве сегодня вечером и до утра 31 августа ожидается гроза с дождем. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного глава МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромет, порывы ветра при грозе будут достигать 15-17 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобиль возле деревьев. Пешеходам следует держаться подальше от рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.