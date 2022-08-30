Боррель: страны ЕС пока не выработали общую позицию по визам для россиян

30 авг. 17:45

У стран Евросоюза на сегодняшний день нет общей позиции по вопросу виз для граждан России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма… Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированный подход к этому вопросу", - сказал он в преддверии неформального заседания глав МИД стран союза в Чехии.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что это неформальная встреча, на которой не могут быть приняты конкретные решения. "Но четкую политическую позицию, я уверен, мы можем получить", - цитирует его РИА Новости.