Общероссийское родительское собрание состоится в среду

30 авг. 16:52

Общероссийское родительское собрание состоится 31 августа в онлайн-формате.

На собрании министр просвещения Сергей Кравцов расскажет о новшествах, которые ждут школьников и их родителей в этом году. Все желающие могут задать интересующие вопросы в цифровом онлайн-формате.

На мероприятии министр сообщит о ходе капремонта школ, родительском контроле за работами, "золотом стандарте" образования, единой образовательной программе.

Прямая трансляции родительного собрания начнется 31 августа в 10:30 мск.