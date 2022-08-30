Татуировки, бороды и розовые волосы - S7 Airlines разрешила сотрудникам почти все

30 авг. 16:39

Сотрудникам компании S7 Airlines разрешили неформальный внешний вид - им позволено носить бороду, красить волосы в яркие цвета, а также делать татуировки.

"В то время как стандартные нормы авиакомпаний строго и не всегда оправданно регламентируют внешний вид бортпроводников и пилотов, S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Стюардесс избавили от обязательных каблуков, а бортпроводникам позволили отращивать аккуратную бороду.

По-прежнему запрещены длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела, таковы требования безопасности.

"Мы убеждены, что профессиональные качества сотрудника никак не зависят от того, видна ли пассажирам его татуировка и какого цвета его волосы", - заявила заместитель генерального директора S7 Group по работе с персоналом и устойчивому развитию Элеонора Романова.