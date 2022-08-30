Турция празднует свою "Сталинградскую битву"

Битва при Думлупынаре — это сражение, произошедшее 30 августа 1922 года у местечка Думлупынар (в современной провинции Кютахья). В Турции считают этот день Днем победы, так как битва позволила внести коренной перелом в войне за независимость Турецкой Республики против иностранных интервентов. Символично, что в бою лично принимал участие главнокомандующий войсками и первый президент ТР Мустафа Кемаль-паша, ставший потом Ататюрком ("отец нации"). Поэтому событие вошло в историю как "Битва главнокомандующего".

Сражение при Думлупынаре открыло последнюю фазу войны за независимость Турции против оккупационных сил Греции, Британии, Франции и Италии. Летом 1922 года войска Ататюрка решили дать генеральный бой при Сакарье греческим войскам. В результате этой победы турки добились соглашения с Францией, согласно которой она перешла от жестких действий против Турции к сотрудничеству. К июлю 1921 года из Антальи вывели свои войска итальянцы и встали на сторону Турции в противостоянии с Грецией. Великобритания тоже перестала оказывать военную поддержку грекам, просьба Афин прислать подкрепление в феврале-марте была отклонена правительством Ллойда Джорджа.

Решающей битве войск Кемаля-паши и Греции предшествовали и другие дипломатические события. В марте 1922 года дипломаты от Британии, Франции и Италии встретились в Париже и предложили внести изменения в Севрский договор, по которому Османская империя была расчленена между странами Антанты. Страны-союзники выступили с инициативой о режиме прекращения огня. Но когда правительство Великого национального собрания Турции (ВНСТ) потребовало от Греции уйти из Антальи, сделка сорвалась.

Тем временем ВНСТ продлило полномочия Кемаля-паши в качестве главкома войск на неопределенный срок. В июле того же 1922 года кемалисты предприняли последнюю попытку договориться с Антантой о справедливом мире. С этой целью глава МВД Фетхи бей направился в Париж и Лондон. Однако и эти переговоры оказались безуспешными. В отчете, отправленном в Анкару, Фетхи-бей написал, что "достижение национальной цели может быть достигнуто только посредством военных действий".

Надо сказать, что еще 15 сентября 1921 года ВНСТ объявило о мобилизации. Франция предоставила большое количество оружия и боеприпасов. СССР тоже передал финансовую помощь. Ататюрку удалось собрать на западном фронте около 208 тысяч штыков. Приказ о подготовке к генеральному наступлению был отдан в июле 1922 года. На совещании в Акшехире командующий войсками Мустафа Кемаль-паша определил днем нападения 26 августа. Наступление началось как рейд с юга Афьона в сторону Думлупынара, а затем перетекло в полевой бой. Силы греческой армии были полностью разгромлены.

Надо сказать, что греческая армия была хорошо вооружена и готовилась к битве. Район Афьон был укреплен, в том числе проволочными заграждениями, блиндажами и артиллерийскими позициями. На случай отступления греки подготовили ​​вторую позицию на севере Афьона и третью позицию на линии Думлупынар-Токлусивриси. В плане логистики греки обладали преимуществом: под их контролем находилась железная дорога "Измир-Афьон-Эскишехир" и пирс Муданья. В распоряжении греков имелись самолеты-разведчики, свыше 4000 грузовых и легковых автомобилей. Такие средства открывали широкие возможности для разведки.

Однако преимущество в логистике и численности сделало греков слишком уверенными в том, что они смогут отразить любую атаку со стороны открытой местности. Более того, они планировали контратаку в направлении Афьон-чай, чтобы раздробить и отрезать турецкую армию от ее баз снабжения. Несмотря на это, Мустафа Кемаль продолжал подготовку к наступлению. Для сокрытия своих мотивов и отвлечения внимания врага он организовал в конце июля чемпионат по футболу среди военных, дав возможность лично встретиться командирам.

Битва при Думлупынаре стала первым за 200 лет наступательным сражением для Турции, окончившимся победой. Знаменитые победы при Чанаккале и Сакарье смогли лишь остановить нападавшего соперника, но в Битве Главнокомандующего вражеская армия была полностью разгромлена, и за две недели турки взяли под контроль территорию площадью в 150 тысяч квадратных километров. Триумф Кемаля-паши положил конец греческой оккупации и позволил завершить Войну за независимость. Благодаря победе на конференцию в Лозанну турецкая делегация ехала с дипломатическим преимуществом и не позволила использовать военную ситуацию в качестве козыря в мирных переговорах.

Турецкие источники пишут, что если бы не было атаки при Думлупынаре, греческая армия отошла бы к Измиру, а контроль греками над Измиром и Айвалыком стало бы предметом переговоров на мирной конференции. Тогда туркам пришлось бы пойти на большие уступки, даже если бы эти районы в конце концов были освобождены армией ВНСТ. Победа также укрепила авторитет Мустафы Кемаля-паши в Анатолии, тем самым заложив основы политического порядка, который должен был установиться после победы. Потери сторон составили 10 тысяч убитыми у греков, и примерно 2 тысячи - у турок.

У отечественного читателя может возникнуть вопрос – какое отношение 100-летняя годовщина победы турок при Думлупынаре имеет к нам? Связь есть. Россия – правопреемница СССР. Советский Союз в войне Турции за независимость стоял на стороне Мустафы Кемаля. Стороны установили дружественные отношения, инициатива исходила от Кемаля-паши. Он запросил помощь от Москвы в борьбе против империалистических западных стран. "Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против империалистических правительств для освобождения всех угнетенных, <…> изъявляет готовность участвовать в борьбе против империалистов на Кавказе и надеется на содействие Советской России для борьбы против напавших на Турцию империалистических врагов", - говорилось в письме Ататюрка Ленину.

Советы поддержали кемалистов. Советский Союз беспокоило чрезмерное усиление Англии в Анатолии. 3 июня НКИД написал в Анкару, что "советское правительство с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую ведет турецкий народ за свою независимость и суверенитет, и в эти дни, тяжелые для Турции, оно счастливо заложить прочный фундамент дружбы, которая должна объединить турецкий и русский народы". 24 июля глава МИД Турции Бекир Сами встретился с народным комиссаром иностранных дел РСФСР Чичериным, чтобы подписать договор о дружбе и взаимопомощи.

Россия в своей истории не раз сталкивалась с оккупантами: польскими, шведскими, французскими и немецкими. В несколько иной форме эта борьба с Западом продолжается и сегодня. Если говорить в исторических масштабах и сравнениях, то для России аналог турецкой победы при Думлупынаре – это победа в Сталинградской битве. Отголоски того сражения до сих пор слышны в турецкой политике. Сегодня Греция по-прежнему спорит с Турцией по поводу принадлежности островов в Эгейском и Средиземном морях. Турецкое руководство считает греческий контроль над ними одним из множества несправедливых итогов развала Османской империи и Лозаннского соглашения, срок действия которого, кстати, истекает 24 июля 2023 года.