В Сочи через пять лет может не остаться пальм

30 авг. 16:06

Курортный облик Сочи может измениться - город рискует потерять все пальмы в ближайшие годы, рассказал заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев, пишет РИА Новости.

По словам ученого, виной всему - высокая активность бабочки-бурильщика. Насекомое широко распространилось, встречается даже в центре города, в поселках Лазаревское, Сергей-Поле, Бестужевское.

Пальмы в Сочи гибнут уже несколько лет, вредоносные бабочки поражают все больше территории. Туниев объяснил, что бурильщик опасен для всех пальм с шерстистыми стволами: китайская веерная и европейская. Но и другие виды пальм на курорте в опасности. "Пальмы с гладкими стволами также поедает долгоносик. Если растения не обрабатывать, курорт просто потеряет свой субтропический облик – примерно через пять лет", - предупреждает ученый.

Чтобы спасти сочинские пальмы, необходимо проводить специальную обработку растений и уничтожать погибшие деревья, где бабочки-вредители оставили свои личинки.