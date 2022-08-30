IT-специалисты станут "цифровыми кочевниками" в Кыргызстане

30 авг. 16:02

Работники в IT-сфере из стран бывшего СССР смогут находиться в Кыргызстане без необходимых документов, получив статус "цифрового кочевника", сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что соответствующее распоряжение было принято правительством республики.

В тексте сказано, что получение данного статуса даст гражданам ряда государств возможность пребывать в стране без регистрации и наличия разрешения на работу.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, статус облегчит взаимодействие с государственными органами.