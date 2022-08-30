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Адвокаты Саакашвили надеются отсрочить его наказание на год

Адвокаты Саакашвили надеются отсрочить его наказание на год

Адвокаты осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили считают необходимым, чтобы отбывание им наказания было отсрочено на один год, рассказал защитник Шалва Хачапуридзе.

"Согласно судебной практике Грузии и практике Страсбургского суда, это годичный срок", - цитирует его Sputnik Грузия.

Американские и швейцарские эксперты накануне прибыли в Грузию для оценки состояния здоровья Саакашвили, с такой инициативой ранее выступили адвокаты. Они уверены, что заключение экспертов, а также мнение специалистов центра "Эмпатия", послужит основанием для ходатайства об отсрочке.

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