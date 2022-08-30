Адвокаты Саакашвили надеются отсрочить его наказание на год

30 авг. 15:54

Адвокаты осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили считают необходимым, чтобы отбывание им наказания было отсрочено на один год, рассказал защитник Шалва Хачапуридзе.

"Согласно судебной практике Грузии и практике Страсбургского суда, это годичный срок", - цитирует его Sputnik Грузия.

Американские и швейцарские эксперты накануне прибыли в Грузию для оценки состояния здоровья Саакашвили, с такой инициативой ранее выступили адвокаты. Они уверены, что заключение экспертов, а также мнение специалистов центра "Эмпатия", послужит основанием для ходатайства об отсрочке.