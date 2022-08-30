В Казахстане назвали дату открытия филиала Российского университета нефти и газа в Атырау

30 авг. 15:51

Филиал Российского университета нефти и газа имени Губкина в Атырау распахнет свои двери для студентов 2 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

Университет открыл приемную кампанию для набора учащихся в бакалавриат по программам подготовки "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Нефтегазовые технологии", "Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа".

Напомним, филиал российского вуза откроется на базе Атырауского университета нефти и газа имени Утебаева, что, как отметили в пресс-службе, поспособствует реализации совместных научных проектов и обмену опытом между двумя университетами.