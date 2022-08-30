Лукашенко: я уже наелся президентства

30 авг. 15:45

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже "наелся" президентства. Об этом он заявил на совещании на тему партийного строительства и развития гражданского общества, которое проходило в Минске.

"Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства вот так", - пояснил глава государства.

Белорусский президент пояснил, что не ставит себе задачу сохранить власть, такой проблемы для него не существует, и выразил мнение, что эта тема должна сильнее беспокоить участников совещания.