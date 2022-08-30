Англичанам предлагается греться зимой в церквях и библиотеках

30 авг. 15:22

Власти нескольких городов Великобритании этой зимой хотят создать "банки тепла" по аналогии с "банками продовольствия", речь идет о местах, куда жители смогут прийти погреться, пишет The Times.

Для горожан готовят отапливаемые общественные места - уже в октябре стоимость электроэнергии для британских домохозяйств может вырасти на 80%, тогда не все смогут позволить включать дома отопление.

В октябре счета за электричество в британских домохозяйствах превысят 3,5 тыс фунтов, к началу весны, с учетом анонсированных повышений цен, оно может стоит уже 5 тыс фунтов.

Создать "банки тепла" планируют власти Бирмингема, Бристоля, Данди, Глазго, Абердина и ряда других городов. Отогревать горожан планируется в помещениях муниципальных общественных центров, библиотеках, галереях, церквях. Администрации городов уже составляют специальные карты, на которых будут отмечены теплые локации.