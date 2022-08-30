"Азерэнержи" за 4 дня обеспечила электричеством Лачин, Забух и Сус (ВИДЕО)

30 авг. 15:19

Город Лачин, села Забух и Сус, перешедшие под контроль Азербайджана, за четыре дня были обеспечены электричеством. Об этом сообщает компания "Азерэнержи".

Работы были начаты уже, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, уже 26 августа.

Специалисты "Азерэнержи" непрерывно занимались первичным восстановлением полностью разрушенной оккупантами действующей подстанции в Лачине, ввозили трансформаторы, необходимое оборудование и технику. В результате всего за 4 суток была создана сеть, связанная с энергосистемой Азербайджана.

Теперь город Лачин, села Забух и Сус обеспечены электроэнергией.