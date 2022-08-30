Азербайджан стал главным событием Фестиваля национальных костюмов и танцев в Швейцарии

30 авг. 15:02

Объединение "Друзья Азербайджана" успешно представило республику на Фестивале национальных костюмов и танцев в швейцарском Базеле, сообщает пресс-служба Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Танцевальная группа "Ритм" из Баку, участвовавшая в фестивале, представила композиции "Яллы", "Сары гялин", "Игидляр", "Aзербайджан нахышлары", "Oдлар юрду" и другие национальные танцы, вызвавшие ажиотаж среди жителей и гостей Швейцарии.

Отмечается, что организаторы фестиваля признали выступление "Друзей Азербайджана" главным событием мероприятия и выразили признательность группе "Ритм", показавшей образцы высокого искусства.

Стоит добавить, что участие в мероприятии также приняли национально-культурные объединения Азербайджана, Испании, Португалии, Финляндии, Украины, Шри-Ланки и других стран.