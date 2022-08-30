Шарль Мишель позвонил Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну

30 авг. 14:59

Председатель Евросовета Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стороны обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также вопросы, связанные с повесткой встречи, которая состоится завтра в Брюсселе при организационной поддержке Европейского союза.

Шарль Мишель также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они тоже обсудили предстоящую завтра в Брюсселе встречу.

Мишель и Пашинян заявили о важности продолжения диалога и выразили надежду на эффективность переговоров.

Политики обсудили и вопросы двусторонней повестки Армения-ЕС.